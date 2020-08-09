مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد بنسبة 0.29% مع بداية تعاملات اليوم





إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.29% رابحاً 21.49 نقطة ليصل إلى مستوى 7521.46 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.64% رابحاً 51.96 نقطة ليصل إلى مستوى 8180.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 74 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار ريال.





وصعد 18 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.96%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.82%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.60%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.59%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.53%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.43%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.39%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.10%.



