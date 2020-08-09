«الإنتاج الحربى» تتعاقد مع شركة إيجى كوب لتسويق المنتجات المدنية فى كينيا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
كريم وزيرى

شهد وزير الدولة للإنتاج الحربى، المهندس محمد أحمد مرسى، مراسم توقيع عقد تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة إيجى كوب، بهدف فتح مكتب لتسويق المنتجات المدنية للهيئة بدولة كينيا، وذلك بديوان عام الوزارة كأول عقد تعاون منذ توليه الوزارة.

وبموجب العقد ستقوم شركة إيجى كوب بإتاحة عدد من الخدمات للهيئة القومية للإنتاج الحربى مثل توفير مساحة لمقر دائم فى مدينة نيروبى مجهز بالكامل، بما فى ذلك المكاتب والمندوبون وغرف الاجتماعات وخطوط الاتصال الأرضية، بالإضافة للفاكس والإنترنت، ومساحة تخزينية، وكذا مساحة لعرض كتالوجات وكتيبات المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربى.


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