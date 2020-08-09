ميلواكي بكس يتلقى هزيمة جديدة في دوري السلة الأمريكي

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الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إطلاق مسمى "احفظ شعارك" على الجولة الـ24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)، والجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بدعم من وزارة الرياضة.

وجاء إطلاق هذا المسمى على الجولة المقبلة من المسابقات التي تنظمها الرابطة، نظير الاهتمام الكبير الذي توليه السعودية بمختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة بالملكية الفكرية، وإيمان الرابطة بدورها في الحفاظ على حقوق الأندية الفكرية من خلال تسجيل شعاراتها، وتطويرها ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن، بما يسهم في زيادة المداخيل التجارية للأندية، ويرفع من مستوى إيراداتها المالية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن أنشطة الرابطة في اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بصفتها عضوا في اللجنة، إلى جانب وزارة الرياضة، ووزارة التجارة، إضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

يذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أبرمت اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية في ديسمبر 2018، لتفعيل تعاون مشترك ومستمر بين الرابطة والأندية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بحفظ حقوق الملكية الفكرية لها، كون الرابطة هي المسؤول التسويقي والتنظيمي للدوري السعودي للمحترفين، فيما تعتبر الهيئة السعودية للملكية الفكرية الجهة المعنية بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها، وتنميتها، ورعايتها، وحمايتها، وإنفاذها، والارتقاء بها.

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