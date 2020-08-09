انتخابات مجلس الشيوخ.. طرق معرفة لجنتك الانتخابية والتصويت

أيام قليلة، وينطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، في ظل إجراءات استثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث يحاول المسئولين العمل على الحد من انتشار الوباء في ظل تراجع الأعداد.





وفي الخارج، صوت المصريين عبر البريد، ولكن في الداخل فرضت الهيئة العليا للانتخابات إجراءات صارمة خلال فترة الاقتراع التي تبدأ في 11 و12 أغسطس الجاري، تمثلت في إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وكذلك ارتداء الكمامة.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الطرق التي يمكن من خلال أن يعرف المواطن لجنته الانتخابية:





- يمكن معرفة مقر لجنتك الانتخابية من خلال الدخول على موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg، وادخال رقمك القومي المكون من 14 رقما، حيث أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، البوابة الالكترونية للاستعلام عن أماكن انتخابات مجلس الشيوخ، عن طريق الانترنت، بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.





- من الممكن الاستعلام عن لجنتك الانتخابية قبل انتخابات مجلس الشيوخ من خلال إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على رقم 5151 فيتم الرد عليك بمقر انتخابك.





- وفي حالة الاتصال بالخط الساخن برقم 141، سيتم التواصل معك بمقر لجنتك الانتخابية.





وفيما يلي يكشف "الفجر" الطرق المناسبة للاقتراع وفقا لما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات:





- الصوت يكون باطلًا في تلك الحالات: إذا انتخب الناخب على غير بطاقة الاقتراع المسلمة له من رئيس اللجنة الفرعية، أو إذا وقع الناخب على بطاقة الاقتراع أو وضع عليها أي إشارة أو علامة تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت، أو إذا لم يضع الناخب أي علامة تدل على رأيه ببطاقة الاقتراع، أو إذا تم التأشير ببطاقة الاقتراع بالقلم الرصاص، اختيار عدد مرشحين أقل أو أكثر في النظام الفردي، وفي نظام القوائم يكون الصوت باطلًا حال خلت بطاقة الاقتراع من التصويت أو تم التصويت في بطاقة الاقتراع بخانتي انتخابات القائمة وعدم انتخابها معًا.





- يحظر على الناخب تصوير بطاقات الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ باستخدام أي وسيلة لأي غرض، ويتم تحرير محضر لمن يتم ضبطه.





- لا يعتد في اثبات شخصية الناحب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي ولو لم تكن سارية أو جواز السفر ثابت به الرقم القومي ويحتفظ رئيس اللجنة بإثبات شخصية الناخب حتى الانتهاء من الإدلاء بصوته، وويتم التأكد من شخصية المرأة المنتقبة بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات وفي حالة رفض الناخبة لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها.





- ويقوم الناخب عقب الإدلاء بصوته بالتوقيع في كشوف الناخبين، ويوقع أمين اللجنة الذذي يختاره رئيسها قرين توقيع كل ناخب.



