تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.50% خلال التعاملات الصباحية









إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.50% خاسراً 10.60 نقطة ليصل إلى مستوى 2097.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 155 مليون سهم محققة ما قيمته 120 مليون درهم من خلال تنفيذ 1823 صفقة لعدد 29 سهماً.









وهبطت 4 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.82%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.05%.



