تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.50% خلال التعاملات الصباحية
الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:46 ص
نيفين سمير
إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.50% خاسراً 10.60 نقطة ليصل إلى مستوى 2097.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 155 مليون سهم محققة ما قيمته 120 مليون درهم من خلال تنفيذ 1823 صفقة لعدد 29 سهماً.
وهبطت 4 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.82%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.05%.
وقفزت 9 أسهم بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 10.51%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 3.33%، فيما تراجع 17 سهماً، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.58%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 1.68%، كما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 26.6 مليون ورقة بقيمة 28 مليون درهم.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا