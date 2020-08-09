5 وزارات مساهمة في الشركة.. «منصة مصر الرقمية» تروج لمنتجات الدولة بالخارج





تخوض مصر صراعا مع الزمن لتواكب دول العالم فى التحول الرقمى لكافة مؤسسات الدولة والوزارات لذلك لجأت لتأسيس شركة وطنية تعمل على توطين تلك الاستراتيجية وتسويق منتجات الدولة للعالم عبر تقنيات رقمية مميزة وهى شركة «إيجى جيت» بوابة مصر الرقمية للعالم.





تتبع شركة «إيجى جيت» صندوق تحيا مصر وتساهم فيها بعض الوزارات المعنية كمساهمين بالشركة ولهم ممثلون عنهم فى مجلس الإدارة، ومن بينها وزارة السياحة، الآثار، الطيران، الاتصالات، ووزارة التجارة والصناعة، وكان الهدف الأصلى أن تتعاون الوزارات وتدعم مشروع منصة مصر الرقمية « إيجى جيت» باستراتيجياتها المتنوعة وتوصياتها إضافة إلى الدعم المادى كأعضاء فى مجلس إدارة تلك الشركة.





وتعتبر «إيجى جيت» شركة ‏مساهمة‏ ‏مملوكة‏ ‏بالكامل‏ ‏للدولة‏ ‏تأسست‏ ‏فى ‏نوفمبر‏ 2017 ‏تحت‏ ‏رعاية‏ ‏الرئيس‏ ‏عبد الفتاح‏ ‏السيسى ‏وهى منصة‏ ‏إلكترونية‏ ‏متعددة‏ ‏المستأجرين‏ تتبنى‏ ‏أحدث‏ ‏الاستراتيجيات‏ ‏الرقمية‏ ‏للعمل‏ ‏على‏ ‏رقمنة‏ ‏وتكامل‏ ‏وتسويق‏ ‏موارد‏ ‏مصر‏ ‏المتعددة‏ حتي‏ ‏يمكن‏ ‏ربطها‏ ‏بسهولة‏ ‏مع‏ ‏الأسواق‏ ‏الدولية، لذلك أطلقت الشركة مؤخرا حزمة من التسهيلات لتحفيز المنتجين على استخدام المنصة المصرية إضافة إلى العديد من المبادرات والفاعليات.





وتهدف الشركة خلال العام الجارى إلى توسيع قاعدة مشاركة المصانع والشركات المصرية على منصة بوابة مصر وتشجيعهم بمختلف الوسائل على التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة والدخول إلى عصر الرقمنة الذى بات حاكما لحركة الأسواق الدولية خاصة أن الفضاء الإلكترونى اللامحدود يسمح للمنتجات المصرية ذات الجودة العالية أن تصل لكافة دول العالم دون عوائق.





وتتوافر لدى منصة «إيجى جيت» تقنيات تكنولوجية لا تتوافر فى الشركات العالمية المنافسة حيث وفر صندوق تحيا مصر معدات فريدة من نوعها تسمح للمستهلك بمعاينة السلعة من مختلف الزوايا باستخدام خاصية الـXR وخاصية الـ3D، وتعتبر هذه الأدوات والإمكانيات الفريدة من نوعها تؤهل مصر لاحتلال مكانة متقدمة فى قائمة بوابات التسويق الإلكترونى.





ووقعت الهيئة العربية للتصنيع ومنصة «إيجى جيت» بروتوكول تعاون لتنفيذ خطوات جادة نحو التحول الرقمى والتدريب التقنى وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية لتفعيل استراتيجية التحول للاقتصاد الرقمى فى مصر ورؤية التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ والاتفاق على تبادل الخبرات الفنية ونقل وتوطين المعرفة المتخصصة بمجالات التحول الرقمى وأحدث نظم التسويق والبيع الإلكترونى وحلول أمن المعلومات المتكاملة لفرق العمل بالهيئة العربية للتصنيع.





وشملت مجالات التعاون بين الهيئة والمنصة التسويق والبيع الإلكترونى لمنتجات العربية للتصنيع وزيادة حجم مبيعاتها محليا وإفريقيا وعالميا وعمل مسح ضوئى ثلاثى الأبعاد لمنتجات الهيئة وتصويرها بجودة عالية وإنتاج أفلام دعائية وتنفيذ حملات تسويقية إلكترونية مبتكرة تناسب روح العصر والثورة الصناعية الرابعة وتسجيل وحدات الهيئة العربية للتصنيع إلكترونيا بمنصات التسويق والتجارة الإلكترونية.





وأطلقت المنصة مبادرة لتدريب وتشغيل مليون شاب وفتاة خلال 5 سنوات فى مجالات التسوق الإلكترونى والتجارة الإلكترونية للمنتجات التى تحمل شعار صنع فى مصر، ويعتبر أهم ما يميز تلك البرامج التأهيلية التى تقدمها البوابة للشباب أنها لا تقف عند حد التدريب أو توفير العمل مباشرة عقب اجتياز الدورات ولكن أيضا توفير الدعم الفنى للمتدربين من خلال منصة التسويق والتجارة الإلكترونية القومية بجانب فريق عملها الذى يتمتع بقدراته ومرونته على تقديم استشارات ومعاونات وتعديلات الدعم الفنى المتكاملة والحلول.





ومن خلال منصة مصر الرقمية يستطيع المتدرب البدء مباشرة فى العمل، ليس ذلك فقط بل لديه الفرصة ليصبح من فريق المدربين وذلك بعد أن يجتاز دورات تدريب المدربين التى توفرها بوابة مصر للعالم، وتسعى الشركة أيضا فى الفترة الأخيرة إلى تأهيل الشباب من خلال برامج تدريبية فى مجال الألعاب الالكترونية حيث تستهدف تخريج10آلاف صانع ألعاب مصرى.







