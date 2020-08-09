بالأحمر.. ليلي أحمد زاهر تشعل السوشيال ميديا

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تداول رواد التوصل الإجتماعي عبر صفحاتهم الشخصية صور للفنانة ليلي زاهر من من حفل زفاف إحدي صديقاتها .



وظهرت "ليلي" في الصور وكانت ترتدي فستان أحمر سوارية وإعتمدت علي تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها الليث منسدلاً علي كتفيها وإستخدمت مكياج واضح يبرز جمال ورقه ملامحها.



وأعجب جمهور "زاهر" بالصور وبدأو يتفاعلون معها بشدة ويشاركونها عبر صفحاتهم في مختلف السوشيال ميديا.



يذكر أن ليلي زاهر خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "الفتوة" من بطولة كلا من "ياسر جلال، دياب، رياض الخولى، مى عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب"، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى.