عمرو دياب يحيي حفلاً غنائيًا في كايرو فستيفال مول

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:15 م
عمرو دياب
عمرو دياب
هبة أحمد
يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في كايرو فيستفال سيتي، وذلك يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر المقبل، وستفتح الأبواب للجمهور في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الحضور، مع الأخذ في الاعتبار نسبة 25% للاستيعاب حرصًا على سلامة الجمهور من انتقال العدوى.



وفي سياق آخر، طرح عمرو دياب مؤخرًا أغنية "مالك غيران"، وهي من كلمات تركي آل الشيخ وألحان من الفولكلور، وتوزيع سالفاتور جاناتشي ونابوتشودونوسور بولي، وهي من إنتاج شركة "ناي".


والجدير بالذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا أغنية "يا بلدنا يا حلوة" لإحدى شركات الاتصال في مصر
بالتزامن مع عيد الأضحى الماضي وطرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأبرز ملامح لأجمل الأماكن في مصر، وسلط الضوء على جمال نهر النيل، وهو من إخراج طارق العريان.

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