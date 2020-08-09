وائل جسار يستعد لطرح أغنية "لبنان يتحدث عن نفسه"

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يستعد الفنان وائل جسار، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "لبنان يتحدث عن نفسه"، وذلك خلال الأيام المقبلة، تضامنًا مع وطنه لبنان، وخاصة بعد انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي.



وتحدث وائل جسار، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُذاع عبر قناة “TeN” الفضائية، مُوضحًا أنه استقبل على مدار الأيام الماضية، كلمات أغاني عديدة عن الأوضاع اللبنانية، ومن بينهم الشاعر أحمد جسار، حيث قال :"كاتب كلمات من القلب وأتمنى أنها تصل إلى قلوب الجمهور، وطني لبنان يستحق أكثر من ذلك، ومهما نُقدم له سنظل مقصرين تجاهه".





كما تكلم عن الأوضاع التي تمر بها بلده، مُشيرًا إلى أن الشعب اللبناني بلغ مرحلة الجوع، وهذا الحال الذي وصل إليه في الفترة الحالية لم يعرفه من قبل، سواء في فترات الحروب، وأن العملة اللبنانية تدهورت قيمتها أمام الدولار قائلاً :" الليرة اللبنانية قيمتها بتقل مع الوقت، وكل المنتجات التي يعتمد عليها الشعب اللبناني مستوردة من الخارج".



وأشار وائل جسار أن الشعب اللبناني يمر بمتاعب عديدة، ووصل إلى الحد الأدنى من الفقر والجوع.



كما توجه وائل جسار بالشكر والتقدير للدولة المصرية بسبب وقوفها بجانب الشعب اللبناني في أزمته الأخيرة، قائلاً :" أشكر كل مصري مُحب لوطني، مصر سند لنا، ويارب مصر متتعرضش لأي محنة".