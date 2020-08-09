الأهلي يصارع الاتحاد في ديربي جدة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:33 ص
الأهلي والاتحاد
الأهلي والاتحاد
وكالات
يخرج النادي الأهلي السعودي ضيفاً على منافسه اتحاد جدة في "ديربي جدة" خلال المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الجولة 24 من بطولة الدوري السعودي.

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بـ40 نقطة، فيما يتواجد فريق الاتحاد في المركز 13 برصيد 23 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الأخير في الدوري الذي يحتله العدالة بـ17 نقطة.\

ويأمل اتحاد جدة أن تبتسم له الجولة الـ24 كما حدث قبل 8 أعوام، وينجح في وضع حد للتفوق الأهلاوي عليه في الدوري السعودي للمحترفين، عندما يلتقيان اليوم في الجولة ذاتها من الدوري.

وجمعت مواجهة وحيدة بين قطبي جدة في الجولة الـ24، وكان ذلك في موسم 2011-2012، ووقتها نجح الفريق الاتحادي في الفوز بهدف نظيف سجله نايف هزازي، وقاد الاتحاد في تلك المباراة راؤول كانيدا، فيما أشرف على الأهلي كارل جاروليم.

وحقق الأهلى طوال الـ15 مواجهة الأخيرة 8 انتصارات، فيما تعادل 7 مرات من دون أن يعرف طعم الهزيمة، محققاً أطول سلسلة من النتائج المتميزة في تاريخ مواجهات الفريقين منذ بدء حقبة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008-2009.

ولم يقتصر التفوق الأهلاوي على السجل الخالي من الخسارة في المباريات الـ15 الأخيرة، بل تضمن أيضاً الفوز بنتائج كبيرة، أبرزها التفوق بأربعة أهداف مرتين، الأولى كانت بنتيجة 4-2، والثانية 4-1.

ويغرد فريق الهلال منفرداً في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 54 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وأقرب منافسيه على اللقب.

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