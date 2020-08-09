شرطة الاحتلال تعتقل 4 متظاهرين خلال مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو

أفادت وسائل إعلام عبرية، بخرزج عدد من المتظاهرين أمام المسكن الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شارع بلفور في القدس للمطالبة باستقالته.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "كان" العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني جانتس، اتفقا على إنشاء "مطبخ أمني مصغر" للقرارات الأمنية الحساسة.

قالت إسرائيل إنها ضربت أهدافا عسكرية سورية ردا على هجوم عند حدودها، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

هذا، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن إسرائيل استهدفت مواقع لميليشيا موالية لإيران في القنيطرة، بينما قالت وسائل إعلام سورية، أن هناك مروحيات إسرائيلية استهدفت 3 مواقع في القنيطرة.

وقد أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه سمع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا.

ونشر "أدرعي"، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ظهر اليوم، أكد من خلالها سماع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا، كما لحقت أضرار نتيجة الشظايا في مبنى وسيارة مدنية في داخل الأراضي الإسرائيلية.