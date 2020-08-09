أسعار العملات اليوم الأحد 9-8-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك





استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 9-8-2020 خلال بداية اتعاملات الصباحية، وننشر فيما يلي اخر تحديث لأسعار العملات وجاءت على النحو التالي:





وبلغ الدولار في بنك قناة السويس 15.92 جنيها للشراء، و16.02 جنيها للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.91 جنيها للشراء، و16.01 جنيها للبيع، وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.94 جنيها للشراء و16.04 جنيها للبيع، فيما بلغ في بنك مصر 15.91 جنيها للشراء و16.01 جنيها للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.91 جنيها للشراء، و16.01 جنيها للبيع.









سجل سعر صرف الدينار الكويتي بنهاية تعاملات شهر يوليو إلى 51.03 جنيه للشراء و 52.46 جنيه للبيع، بعدما كان قد سجل في بداية تعاملات الشهر نحو 52.14 جنيه للشراء و 52.49 جنيه للبيع.









وسجل الريال السعودي في بداية تعاملاته نحو 4.27 جنيه للشراء 4.30 جنيه للبيع؛ ليصل بنهاية تعاملات الشهر إلى 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.









وبلغت اسعار اليورو في البنك المركزي نحو 18.6 جنيه للشراء 18.81 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة 18.6 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع، و18.67 جنيه للشراء و18.88 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي ، وحقق في بنك مصر نحو 18.15 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع





سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي نحو 20.6 جنيه للشراء و 20.80 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك عودة نحو 20.58 جنيه للشراء و 20.75 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك المصري الخليجي نحو 20.58 جنيه للشراء و20.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلى الكويتي نحو 20.58 جنيه للشراء و 20.81 جنيه للبيع.







