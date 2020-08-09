كيكي سيتين يقلل من أزمة ليونيل ميسي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:15 ص
كيكي سيتين
كيكي سيتين
وكالات

أبدى كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة سعادته بالفوز على نابولي الإيطالي 3-1، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب الكامب نو، مؤكداً أن الفريق ظهر بحالة جيدة، واستحق التأهل لدور الثمانية.

 

قال سيتيين في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: نابولي كان أفضل في الدقائق الأولى من المباراة، فريق عظيم، وليس من السهل ما فعلناه، كان علينا الدفاع بكثافة كبيرة".

 

وأكد سيتيين أن فريقه تمكن من التفوق بعد ذلك، والسيطرة على المباراة، كما أن الشوط الأول كان جيداً للغاية من جانب لاعبيه، بينما على النقيض في الشوط الثاني كان نابولي أفضل رغم أنه لم يهدد مرمانا كثيراً".

 

ولم يشعر المدرب 61 عاماً بالقلق إزاء الكدمة التي تلقاها النجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في قدمه اليسرى، في لقطة ركلة الجزاء التي حصل عليها من السنغالي كاليدو كوليبالي.

 

وقال في هذا الصدد: "أرى أنه بحالة طيبة للغاية رغم الكدمة القوية التي تلقاها، لا أعتقد أن هناك مشكلة بالنسبة له".

 

وفي النهاية، تطرق سيتيين للحديث عن منافسه في دور الثمانية بايرن ميونيخ الألماني، الذي اكتسح تشيلسي الإنجليزي 4-1، مؤكداً أنه فريق عظيم مثلنا تماماً.

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