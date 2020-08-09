سعر الدولار اليوم الأحد 9-8-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:16 ص
بوابة الفجر
شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد استقراراً في البنوك الحكومية، وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة 15.91 جنيها للشراء، و16.01 جنيها للبيع.

وبلغ الدولار في بنك قناة السويس 15.92 جنيها للشراء، و16.02 جنيها للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.91 جنيها للشراء، و16.01 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.94 جنيها للشراء و16.04 جنيها للبيع.

وبلغ في بنك مصر 15.91 جنيها للشراء و16.01 جنيها للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.91 جنيها للشراء، و16.01 جنيها للبيع.

خسر  الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بعض القروش خلال تعاملات الأسبوع الماضي،  لتواصل بذلك العملة المحلية المحافظة على ارتفاعتها أمام الدولار، وسط زيادة في موارد النقد الأجنبي وتراجع الطلب عليه.

وأظهرت بيانات من قبل البنك المركزي المصري، أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خسر  2 قرش قي تعاملات   الأسبوع الماضي ؛ ليسجل بنهايتة نحو 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع، بعدما كان قد سجل في بداية تعاملاته نحو 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع.

وجاءت خسائر الدولار  مقابل الجنيه، في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي، ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع إلى 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020، بارتفاع نحو 100 مليون دولار

ويأتى أرتفاع الاحتياطي النقدي للشهر الثاني على التوالي،  بعدما شهدر تراجعات قوية بسبب أزمة كورونا خلال شهري أبريل ومايو.

 

 

 

 

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