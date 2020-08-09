تفاصيل ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" لمصطفى قمر

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:12 ص
مصطفى قمر
مصطفى قمر
هبة أحمد



يقوم المطرب مصطفى قمر حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة لألبوم "لمن يهمه الأمر2"، المرتقب طرحه خلال الأيام المقبلة، ويحتوي الألبوم على سبعة أغانى وهم "هغنيلِك، حنونة، دُقِّى عودِك، سَوْسَنَة، حُبِّك على جبيني، مسافر، عجوز فى المدينة".

ويتعاون مصطفى قمر في ألبوم "لمن يهمه الأمر 2"مع عدد كبير من الشعراء منهم رضا زايد، والراحل سامح العجمي، وقاط مصطفى قمر بتلحين عدد من أغاني الألبوم، وشارك أيضًا أشرف السرخوجلي فى تلحين الأغنيات المتبقية، والألبوم من توزيع مصطفى قمر.


ألبوم "لمن يهمه الأمر" الجزء الأول، صدر عام 1996 وضم العديد من الأغاني وهم:" أهل الغرام، جحا، سلمولى، كان ليه يوم حبيب، نامت المدينة"، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت طرحه.

وفي سياق آخر، طرح مصطفى قمر مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه منذ فترة، وهي من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

مصطفى قمر,ألبوم لمن يهمه الأمر2, مصطفى قمر يكشف لـ"اليوم السابع" تفاصيل ألبوم "لمن يهمه الأمر 2"


يقوم المطرب مصطفى قمر حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة لألبوم "لمن يهمه الأمر2"، المرتقب طرحه خلال الأيام المقبلة، ويحتوي الألبوم على سبعة أغانى وهم "هغنيلِك، حنونة، دُقِّى عودِك، سَوْسَنَة، حُبِّك على جبيني، مسافر، عجوز فى المدينة".

ويتعاون مصطفى قمر في ألبوم "لمن يهمه الأمر 2"مع عدد كبير من الشعراء منهم رضا زايد، والراحل سامح العجمي، وقاط مصطفى قمر بتلحين عدد من أغاني الألبوم، وشارك أيضًا أشرف السرخوجلي فى تلحين الأغنيات المتبقية، والألبوم من توزيع مصطفى قمر.


ألبوم "لمن يهمه الأمر" الجزء الأول، صدر عام 1996 وضم العديد من الأغاني وهم:" أهل الغرام، جحا، سلمولى، كان ليه يوم حبيب، نامت المدينة"، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت طرحه.

وفي سياق آخر، طرح مصطفى قمر مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه منذ فترة، وهي من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

أخبار تهمك

عاجل.. بيرلو يقود الثورة ويستغني عن 9 نجوم في يوفنتوس

منذ 19 دقيقة

فايلر يطلب صفقة جديدة من الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يستقر على رحيل ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح غريب من كيكي سيتين بعد الصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 17 ساعة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 21 ساعة

نجوم ريال مدريد يفتحون النار على هازارد

منذ ساعة و 22 دقيقة

إثيوبيا تواصل تعنتها: الضغوط الأمريكية لن توقف بناء سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

سر استبعاد صالح جمعة من تدريبات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ ساعة و نصف

جاتوزو يحدد عورات برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يومين

مفاجأة.. ريال مدريد يجهز لسيناريو رحيل زيدان

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

منذ ساعة

برشلونة يكشف عن خطورة إصابة ميسي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

نجوم ريال مدريد يفتحون النار على هازارد

09:59 ص

مفاجأة.. ريال مدريد يجهز لسيناريو رحيل زيدان

10:30 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

09:52 ص

مقالات وكتاب

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولى يكتب: «صاحب المقام».. رحلة صوفية للبحث عن الروح المصرية

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: تهنئة غير تقليدية فى عيد الأضحى

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: شعارنا «السعى والعمل»