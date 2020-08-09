تفاصيل ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" لمصطفى قمر

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يقوم المطرب مصطفى قمر حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة لألبوم "لمن يهمه الأمر2"، المرتقب طرحه خلال الأيام المقبلة، ويحتوي الألبوم على سبعة أغانى وهم "هغنيلِك، حنونة، دُقِّى عودِك، سَوْسَنَة، حُبِّك على جبيني، مسافر، عجوز فى المدينة".



ويتعاون مصطفى قمر في ألبوم "لمن يهمه الأمر 2"مع عدد كبير من الشعراء منهم رضا زايد، والراحل سامح العجمي، وقاط مصطفى قمر بتلحين عدد من أغاني الألبوم، وشارك أيضًا أشرف السرخوجلي فى تلحين الأغنيات المتبقية، والألبوم من توزيع مصطفى قمر.





ألبوم "لمن يهمه الأمر" الجزء الأول، صدر عام 1996 وضم العديد من الأغاني وهم:" أهل الغرام، جحا، سلمولى، كان ليه يوم حبيب، نامت المدينة"، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت طرحه.



وفي سياق آخر، طرح مصطفى قمر مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه منذ فترة، وهي من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.



مصطفى قمر,ألبوم لمن يهمه الأمر2, مصطفى قمر يكشف لـ"اليوم السابع" تفاصيل ألبوم "لمن يهمه الأمر 2"





يقوم المطرب مصطفى قمر حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة لألبوم "لمن يهمه الأمر2"، المرتقب طرحه خلال الأيام المقبلة، ويحتوي الألبوم على سبعة أغانى وهم "هغنيلِك، حنونة، دُقِّى عودِك، سَوْسَنَة، حُبِّك على جبيني، مسافر، عجوز فى المدينة".



ويتعاون مصطفى قمر في ألبوم "لمن يهمه الأمر 2"مع عدد كبير من الشعراء منهم رضا زايد، والراحل سامح العجمي، وقاط مصطفى قمر بتلحين عدد من أغاني الألبوم، وشارك أيضًا أشرف السرخوجلي فى تلحين الأغنيات المتبقية، والألبوم من توزيع مصطفى قمر.





ألبوم "لمن يهمه الأمر" الجزء الأول، صدر عام 1996 وضم العديد من الأغاني وهم:" أهل الغرام، جحا، سلمولى، كان ليه يوم حبيب، نامت المدينة"، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت طرحه.



وفي سياق آخر، طرح مصطفى قمر مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه منذ فترة، وهي من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.



