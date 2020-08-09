الطالع الفلكي الأحد 9/8/2020..الصحّة والشّبَاب!





أحمد يسرى





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى الثالثة و28 دقيقة فجر غدٍ الإثنين بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى الثالثة و36 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يُوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الذِّرَاع من 29 يوليو - 10 أغسطس.





اليوم 3 مِسْرى قبطى ، 9 آب رُومى ، 19 ذو الحجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - كل مبشوفِك بَحِسّ بحيويّة ونشاط ، حتى الرحلة اللى بَأضّيها معاكم بِتْمرّعليّا فلحظة.(سعيد عبد الغنى من فيلم حب فوق السحاب-1986)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الحَمَل يعنى

مخلوق صغير السن مُفعَم بالتفاؤل والفرحة يرغب فى اللعب والتنطيط ، هو برج يُعبّر عن البدايات الجديدة وعدم الإلتفات للماضى فما فات فات وانتهى الأمر، وقت للحركة واللحلحة والتنفيذ الملموس لأعمالك فالحمل يعنى طاقة الشباب وأنت قادر على بذل المجهود مهما بدا شاقاً ، وقت تستعيد فيه شبابك وترتدى ملابسك الجديدة وتظهر بنيولوك وكأنك وُلدت من جديد لتطوى صفحة الدورة القمريّة الفائتة بخيرها وشرّها ، حبّ فاشل أو وظيفة فقدتها لاتعنى نهاية الدّنيا لكنها تعنى وظيفة جديدة فى مكان أفضل ومع زملاء أطيب ، حبيب/ة أجمل ومن أسرة أفضل ،تعويض عن آلام الماضى واستعادة لمظهر الصحّة والشباب ونبذ لحالة الخنوع أو الشعور بالضعف، الثقة بالنفس و الشعور بالحيويّة هى ما يُمطرك به القمر بحلوله ببرج الحَمَل ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى أداء واجبك الزّوجى إن كنت متزوّجاً، أو مُتعتك بهواية بريئة تُسعدك إن كنت عازباً.





برج الثور: المنافسة الشريفة فى العمل لاتعنى بالضرورة صراع أو عداوة فهى تُخرج قدراتنا الدفينة، أثبت نفسك ومهاراتك فى عملك دون إنتقاد عمل زملائك.





برج الجوزاء: لا تتبرّع باستلام أعمال جديدة بل تمسك بإنهاء الأعمال التى بيدك أولاً واحرص أن تنهيها بكفاءة، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج السّرطان: المثل الإنجليزى يقول عندما تبدأ الأمور فى الضّيق،تبدأ بالتوازى فى الإنفراج ، أوعربيّاً، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها ،فُرِجَتْ وكنت أظنّها لا تفرجُ.





برج الأسد: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.





برج العذراء : مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه ، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان : قد تتمكن من إستخدام قدراتك الكلامية فى إقناع أو إسترضاء أحدهم بكلمة طيّبة ووجه بشوش ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.

برج العقرب: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج القوس: حافظ على الشعرة من الحب والإحترام بينك وبين الآخرين لتتجنّب مزاح ثقيل لاترغبه ، من كَثُرَ مزاحه قلّت هيْبَتُه.





برج الجدى: لا مفر من الإجتهاد والعمل الشّاق، نوع من الناس يمرض إن ركن للرّاحة المُفرطة وأنت من هذا النوع ، إسْعَ ياعَبْدْ.





برج الدّلو: السيطرة على المواقف المُحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشكلة فحاول قدرإمكانك تقليص آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.





برج الحوت: بإمكانك النّظرللجانب الممتلئ من الكوب و العمل النّاجح الذى أنجزته حتى الآن ما يُشَجّعك على المُثابرة والتفاؤل مهما كانت الظروف تبدو صعبة.



