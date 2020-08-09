برشلونة يكشف عن خطورة إصابة ميسي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:30 ص
ميسي
ميسي

كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات حول الضربة التي تلقاها مهاجم برشلونة ليونيل ميسي خلال فوز البارسا على نابولي 3-1، في إياب الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

 

تعرض ميسي لضربة قوية للغاية قبل نهاية الشوط الأول ضد نابولي، بعدما ركل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي دون قصد، مما تسبب في احتساب ركلة جزاء لبرشلونة حولها لويس سواريز للهدف ثالث.

 

وقالت الصحفية الموثوق هيلينا كونديس بإذاعة كادينا كوبي الإسبانية: "قدم ميسي تورمت بعد المباراة بسبب الضربة القوية التي تعرض لها من كوليبالي".

 

وأضافت: "ميسي يتألم من قدمه حالياً، ولكن في برشلونة يعتقدون أن الالتهاب ناتج عن الضربة فقط، وليس هناك شيء خطير".

 

ومن المرجح أن يكون ميسي جاهز لقيادة برشلونة في الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ.

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