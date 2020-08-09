وفاة 7 إثر حريق هائل بفندق يستخدم لفيروس كورونا في الهند

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:18 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم بعد اندلاع حريق هائل في فندق كان يستخدم كمرفق لعلاج فيروس كورونا المستجد في ولاية أندرا براديش جنوب الهند، في وقت مبكر اليوم الأحد، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال لاكشمي، شرطي في غرفة التحكم بالشرطة: "تم إنقاذ العديد من الأشخاص الذين حوصروا وأُصيبوا ونقلوا إلى مستشفى حكومي. النار تحت السيطرة لكن عمليات الإنقاذ ومكافحة الحرائق ما زالت جارية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وكتب وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، على "تويتر": "منزعج بشدة من أنباء حادث حريق مأساوي في منشأة "كوفيد-19" في فيجاياوادا بولاية أندرا براديش".

وأضاف: “المركز يؤكد كل دعم ممكن لحكومة الولاية. تعازيّ مع العائلات المتضررة في وقت الحزن هذا. داعيًا من أجل الشفاء العاجل للمصابين".

في الأسبوع الماضي، توفي ثمانية مرضى بفيروس كوفيد -19 في حريق اندلع في جناح العناية المركزة في مستشفى خاص في مدينة أحمد آباد بغرب الهند.

أصدر رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، جاغان موهان ريدي، تعليمات للمسؤولين بإجراء تحقيق في حريق الفندق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء ANI.

ونقلت وكالة الأنباء ANI عن محمد امتياز، جامع منطقة كريشنا قوله: "وقع الحادث حوالي الساعة الخامسة صباحًا. ويتلقى حوالي 22 مريضًا العلاج في المستشفى. نحن نخلي المبنى بأكمله".

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