سمية درويش تحيي حفلاً غنائيًا بالعين السخنة في هذا الموعد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:50 ص
سمية درويش
سمية درويش
هبة أحمد

تستعد المطربة سمية درويش لإحياء حفلاً غنائيًا داخل إحدى القرى بالعين السخنة، وذلك يوم
الجمعة المقبل، احتفالاً بموسم صيف 2020، وتقوم حاليًا بإجراء العديد من البروفات الموسيقية استعدادًا للحفل، ومن المتوقع أن تقدم مفاجآت عديدة لجمهورها.

وفي سياق آخر، طرحت سمية درويش مؤخرًا أغنيتين جديدتين على طريقة الفيديو كليب الأولى بعنوان "نفسى يا ليل"، وهى من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع أسامة عبد الهادي، والثانية "متغيرة"، كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامى زهران، وتوزيع محمد شفيق، ويتولى إخراج كليبات نبيل مكاوي.

يُشار أن سمية درويش تستعد حاليًا لطرح كليب جديد يحمل اسم "نفس ياليل" خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعرضه على القنوات بالتزامن مع طرح الألبوم.

والجدير بالذكر أن سمية تعكف حاليًا، على إعداد ألبومها الغنائي الجديد، والذي يحمل عنوان "حلمي اتحقق"، ويحتوي الألبوم على ثماني أغانيات متنوعة بين الرومانسي والحزين، وتتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء منهم محمد أبو نعمة، أحمد علاء، وأحمد حسن راؤول، وحسام سعيد، وإيهاب عبد العظيم، وعمرو المصري، ولينا جميل، ومن الملحنين عمرو الشاذلي، وأحمد برازيلي، ومحمد شحاتة، وميدو الحلو، وسيد راضي، ورامى زهران، والموزعين أسامة عبد الهادي، وزووم، ونيس، ومحمد شفيق.



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