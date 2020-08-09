محمد فؤاد يطرح أغنية جديدة "يا راسم حلم مش محسوب"

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:43 ص
محمد فؤاد
محمد فؤاد
روان هيثم
قام الفنان محمد فؤاد بطرح أغنية جديدة له تحمل اسم "يا راسم حلم مش محسوب"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتعد أغنيته الجديدة "يا راسم حلم مش محسوب" الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

ولاقت الأغنية حب واعجاب الجمهور وعلق أحدهم قائلاً: "جميلة جدا بالتوفيق دايما".

يذكر أن أغنية "يا راسم حلم مش محسوب" من كلمات محي حوار وألحان و توزيع كريم عبد الوهاب.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد فؤاد الدرامية هو مسلسل "الضاهر"، والمسلسل بطولة حسن يوسف، ومحمد فؤاد، ورغدة، وعلاء زينهم، وصبري عبد المنعم، وإنجي شرف، وعمر حسن يوسف، ومظهر أبو النجا، ومادلين طبر.

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