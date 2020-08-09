منة شلبي تغازل جمهورها بصورة جديدة عبر "إنستجرام"

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نشرت الفنانة منة شلبي صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.



وتضمنت هذه الصورة مجموعة من الصور لها وظهرت بها مختلفة عن الآخرى متضمنة كل صورة مختلف شهور السنة، وكتبت معلقه: "2020".



يذكر أن الفنانة منة شلبي، قد نفت مشاركتها في فيلم "كيرة والجن"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



وفيلم "كيرة والجن" من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، أمينة خليل.