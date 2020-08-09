اليوم.. دينا الشربيني وأحمد الفيشاوى يعودان لاستكمال مشاهدهما في فيلم "30 مارس"

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:41 ص
الفيشاوي والشربيني
الفيشاوي والشربيني
هبة أحمد



يقوم صناع فيلم "30 مارس" الليلة بإستئناف التصوير مجددًا ، بعد اجازة عيد الأضحى، وكان فريق العمل قد صور حوالي نصف مشاهد العمل قبل الأجازة، ويتبقى لهم ثمانية أيام وينتهون من التصوير نهائيًا، لكي يدخل الفيلم بعدها مراحل المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه في أي وقت .

فيلم"30 مارس" تدور أحداثه فى إطار الإثارة والتراجيديا، وتعتمد قصته علي حادث مفاجئ يتسبب في انقلاب موازين أبطاله، وهو من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد الفيشاوي، ‏دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح.

والجدير بالذكر أن دينا الشربيني خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة ‏النسيان"، وكتب له السيناريو ‏والحوار تامر حبيب، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي ‏المقدم، رجاء الجداوي.


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