بسبب مصطفى حفناوي.. أحمد العوضي يشيد بتامر حسني

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:38 ص
العوضي
العوضي
روان هيثم
نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد تضمنت الصورة صورة الفنان تامر حسني داخل المستشفى يقوم بزيارة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وكتب العوضي قائلاً: "تامر راجل محترم".

يذكر أن العوضي شارك مؤخرًا في مسلسل "شديد الخطورة" الذي بطولته برفقة ريم مصطفى، وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي و ناهد رشدي وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.


يذكر أن المسلسل بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى، وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي و ناهد رشدي وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.

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