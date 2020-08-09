المكسيك تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة ونحو 700 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، 6495 إصابة جديدة بفيروس كورونا و695 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقًا لوزارة الصحة المكسيكية، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد، إلى 475 ألفا و902 حالات، وحصيلة الضحايا إلى 52006 شخصا.

وكان نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، توقع أن يكون الوباء "طويل الأمد".

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

ويذكر أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة الـ 5 ملايين حالة.