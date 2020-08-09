ابنة علي ربيع تفاجئه ببوكية ورد أثناء عرض مسرحية "صباحية مباركة"

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نشر الفنان علي ربيع صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقد تضمنت هذه الصورة مفاجآة ابنته مليكة بدخولها عليه أثناء تصويره مسرحية "صباحية مباركة" وهي تحمل بيدها بوكية ورد وتقدمه لوالدها.



وعلق ربيع قائلاً: "أحلى ورد جالي في حياتي "صباحية مباركة مستنيكم كل أسبوع في المسرح وشكرا يا أغلى جمهور".



يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة" تدور أحداثها في إطار كوميدي، وشارك في بطولتها الفنان علي ربيع وأوس أوس وأحمد سلطان وسليمان عيد.