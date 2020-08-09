الليلة.. فرقة عبد الحليم نويرة تحيي حفلاً غنائيًا في دار الأوبرا المصرية

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تستعد فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، الليلة لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، بمسرح النافورة بدار الاوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.





وتلتزم مسارح الأوبرا بجميع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء ووزارة الثقافةـ بتركيب بوابات التعقيم الذاتي، وقياس درجة الحرارة، والزام المواطنين بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بوضع ‏الكحول، وحرصت أيضا على وجود مسافات بين الحضور، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والإلتزام، وتوزيع ‏مطبوعات إرشادية توعوية على الجمهور أثناء دخولهم الحفل‎.‎



والجدير بالذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة،تضمن حفلات غنائية لمجموعة من نجوم الغناء منهم محمد منير، علي الحجار، الموسيقار عمر خيرت أوركسترا القاهرة السيمفوني، مدحت صالح، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، المنشدان وائل الفشني والشيخ ‏ايهاب يونس، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، نسمة محجوب، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط ‏البلد‎.‎



