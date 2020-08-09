أعلن الصليب الأحمر اللبناني، أن 238 جريحا في تظاهرات بيروت بينهم 63 نقلوا إلى المستشفيات، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

قامت عناصر الجيش في لبنان، مساء اليوم السبت، باستخدام القوة لإخراج المتظاهرين من داخل مقر وزارة الخارجية في بيروت، بعد أن قاموا باقتحامها منذ ساعات، وأعلنوا انها مقرًا للثوار، وفق لفرانس برس.

واستقدم الجيش تعزيزات إلى محيط الوزارة بعد نحو ثلاث ساعات من اقتحام المتظاهرين للمبنى الواقع في منطقة الأشرفية شرق بيروت ورفع شعار "بيروت عاصمة الثورة" على واجهته الخارجية

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارهائلا منذ أيام، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.