راشد الماجد يستعد لطرح أغنيته الجديدة "سلامتك"

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:09 ص
راشد الماجد
راشد الماجد
روان هيثم
يستعد الفنان راشد الماجد لطرح أغنية جديدة له تحمل اسم "سلامتك"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وقامت الشركة المنتجة للكليب بنشر البوستر الدعائي للأغنية قبل طرحها وشوقت الجمهور، وعلق أحد المتابعين: "مستنيين جدا".

يذكر أن أغنية "سلامتك" من كلمات أنور المشيرى وألحان سايد وتوزيع محمد صالح.

وكانت آخر أعمال راشد الماجد طرحه أغنية "ولهان" من كلمات رمز، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، ومكس جاسم محمد.

وتضمنت كلمات أغنية "ولهان" الآتي: "تضيق وآمِد النـظر للسمـا فــوق واهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك لا انت عرفت اللي بلاني من الشوق، ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك".

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