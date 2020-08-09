نيوزيلندا تسجل 100 يوم بدون إصابات محلية بفيروس كورونا

سجلت السلطات في نيوزيلندا، اليوم الأحد، 100 يوم دون انتقال فيروس كورونا المستجد محليًا، لكنها حذرت من الرضا عن الذات لأن دولًا مثل فيتنام وأستراليا، اللتين كانتا تحت السيطرة على الفيروس، تكافح الآن عودة ظهور العدوى.





قال المدير العام للصحة، الدكتور أشلي بلومفيلد: "إن تحقيق 100 يوم دون انتقال مجتمعي يعد إنجازًا مهمًا، ومع ذلك، كما نعلم جميعًا، لا يمكننا تحمل الشعور بالرضا عن النفس"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف: "لقد رأينا في الخارج مدى سرعة عودة الفيروس إلى الظهور والانتشار في الأماكن التي كان تحت السيطرة عليها سابقًا، ونحن بحاجة إلى الاستعداد سريعًا للقضاء على أي حالات مستقبلية في نيوزيلندا".





جعلت حرب نيوزيلندا الناجحة ضد الفيروس الدولة الجزرية في المحيط الهادئ التي يبلغ تعداد سكانها 5 ملايين نسمة واحدة من أكثر الأماكن أمانًا في العالم في الوقت الحالي.





عاد النيوزيلنديون إلى حياتهم الطبيعية، لكن السلطات قلقة من أن الناس يرفضون الآن الاختبار، ولا يستخدمون تطبيقات تتبع جهات الاتصال الحكومية، بل ويتجاهلون قواعد النظافة الأساسية.





نيوزيلندا لديها 23 حالة نشطة في مرافق العزل المُدارة، و 1219 حالة فيروس كورونا في جميع الحالات حتى الآن.





فيتنام، التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر دون اكتشاف أي انتقال محلي، تتسابق الآن للسيطرة على تفشي جديد في دانانج.





خضعت ملبورن، ثاني أكبر مدينة في أستراليا المجاورة ، للإغلاق لمدة ستة أسابيع بسبب زيادة عدد الحالات. كانت الموجة الثانية من الحالات في ملبورن ناتجة إلى حد كبير عن ثغرات في الحجر الصحي.





وقال مايكل بيكر، أستاذ الصحة العامة في جامعة أوتاجو: "بالنسبة لدول مثل أستراليا ونيوزيلندا، من المحتمل أن يكون مصدر مثل هذه الفاشيات من العزل المُدار ومنشآت الحجر الصحي بسبب الأعداد الكبيرة من الأشخاص المحتجزين هناك والتحولات المتعددة للموظفين المشاركين في الاعتناء بهم".





كانت هناك حالات تسلل النيوزيلنديين العائدين من الحجر الصحي وغيرها من زلات الأمان.





كثفت نيوزيلندا الأسبوع الماضي الاختبارات في مرافق وعيادات الحجر الصحي، وبدأت العمل على التكنولوجيا لتتبع الأشخاص الذين يستخدمون تقنية Bluetooth.





وبدأت رئيسة الوزراء، أرديرن، حملتها لإعادة انتخابها يوم السبت ووصفتها بأنها "انتخابات كوفيد".



