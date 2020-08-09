بعد اندلاع انفجار ببيروت.. كيف دعمت كارمن سليمان مدينة لبنان؟

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نشر الفنانة كارمن سليمان فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت كارمن سليمان بهذا الفيديو تقوم بغناء بصوتها أغنية "بحبك يا لبنان" للفنانة فيروز، تضمنا لما تمر له مدينة لبنان حاليًا وما أصابها من اندلاع الانفجار بها.



وكتبت كارمن سليمان قائله: "بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها لبنان الحبيبة، قررت تأجيل طرح كليب "لينا رقصة" تضامنًا مع الشعب اللبناني ربنا يرحم الضحايا و يصبر أسرهم ويشفي المصابين والمتضررين من الحادث".



وفي سياق منفصل تستعد كارمن سليمان، لطرح أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان"لينا رقصة" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".



أغنية"لينا رقصة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر جلال الحمداوي، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج مصطفى عامر.