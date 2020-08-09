الزمالك يتراجع عن ضم نجم المصري

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:08 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

ألمح المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك إلى تراجع مجلس إدارة القلعة البيضاء عن التفاوض مع المصري البورسعيدي من أجل التعاقد مع نجم الفريق كريم العراقي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وقال أحمد جلال إبراهيم في تصريحات لوسائل الإعلام:"هناك تعاون مستمر مع النادي المصري وسمير حلبية رئيس النادي البورسعيدي لا يرفض طلب للمستشار مرتضى منصور والعكس صحيح".
وأضاف:"هناك رأي فني ننتظره من كارتيرون المدير الفني للفريق بشأن ضم كريم العراقي أو عدم ضمه في الفترة المقبلة".
واختتم أحمد جلال إبراهيم تصريحاته قائلاً:" سعيد بعودة الدوري المصري على الرغم من المخاوف من إنتشار فيروس كورونا وأتمنى سلامة جميع اللاعبين وهدف الزمالك في الموسم الحالي هو الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا".

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