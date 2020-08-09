"يا بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب تحصد 14 مليون مشاهدة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:36 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
روان هيثم
حققت أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للهضبة عمرو دياب نجاحا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية، منذ بداية طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

حيث حصدت "يا بلدنا يا حلوة" على 14 مليون مشاهدة، وعلق أحد المتابعين قائلاً: "حلوة قوي كعادتك".

وتناولت كلمات الأغنية الآتي: "يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة والناس الحلوة في بلدنا كتير.. في وشوش سمرا وجميلة تقابلهم تبتسم.. أسوان والنوبة عيلة صورة حلوة بتترسم.. المنيا سوهاج قنا في القلب قريبين.. أقصر أسيوط بيوت الجدعنة معروفين.. خدلك هنا أحلى صورة منصورة بأهلها دي محلة جمالها حلا الدنيا كلها.. على راس البر روح واتفرج على الجمال.. أشمون واخدة العيون والقعدة هناك خيال.. الشرقية الأصيلة أهلي وبلد الكرم.. قلبي على أرض سيناء رفرف زي العلم.. وحشاني يا بورسعيد واسماعيلية كمان.. يا سويس أنا أقول وأعيد عن أبطالك زمان.. شبرا ومصر القديمة ماري جرجس والحسين.. وكنيسة في وش جامع في بلدنا العيد عيدين.. اطلع على الأهرامات علشان حبك يزيد هتعيشلك أحلى يوم دي الفيوم مش بعيد.. صبح على اسكندرية على ناسها وأهلها.. أيام غالية عالية في العجمي وشطها.. مطروح كمان حبايبنا الطيبيين شايف سحر المكان هتلاقي ده كله فين في بلدنا الحلوة".

يذكر أن الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، وتتميّز بإيقاعها السريع وبإطلالةٍ حيويّة ومرِحة لعمرو دياب.

أخبار تهمك

باريس سان جيرمان يحسم موقفه من ضم رونالدو

منذ أقل من ساعتين

إثيوبيا تواصل تعنتها: الضغوط الأمريكية لن توقف بناء سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

كلوب يوضح الاحتفال الذي لا ينساه لمحمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

منذ ساعتين

كارتيرون يستقر على رحيل ثلاثي الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 15 ساعة

هل يجوز للمسلمين التوسل بالعذراء؟ علي جمعة يرد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تصريح غريب من كيكي سيتين بعد الصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

سر استبعاد صالح جمعة من تدريبات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خبير يكشف أسباب ارتفاع الحرارة.. ويفجر مفاجأة عن نسب الرطوبة

منذ ثلث ساعة

برشلونة يكشف عن خطورة إصابة ميسي

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك يتراجع عن ضم نجم المصري

منذ أقل من ساعتين

عملاق إسباني يدخل في الصراع على رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 19 ساعة

موليكا يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 ص

تصريح غريب من كيكي سيتين بعد الصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

06:43 م

سر استبعاد صالح جمعة من تدريبات الأهلي

08:10 ص

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

02:30 م

برشلونة يكشف عن خطورة إصابة ميسي

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا