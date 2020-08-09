عملاق إسباني يدخل في الصراع على رمضان صبحي

إنضم فريق إشبيلية الإسبانى فى صراع ضم رمضان صبحى، جناح فريق هيدرسفيلد الإنجليزى المعار لصفوف النادي الأهلى، وذلك للحصول على خدماته فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

















ويؤغب إشبيلية بشدة الحصول على خدمات صبحى، وينتظر حسم المفاوضات مع هيدرسفيلد الإنجليزى لضم اللاعب.

















وينافس النادي الإسباني، القلعة الحمراء بقوة شديدة للظفر بخدمات اللاعب بشكل رسمي، وتبذل إدارة النادي الأهلي جهوداً كبيرة من أجل إقناع اللاعب بخطوة البقاء.











