بيلاروسيا تبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
بدأت بيلاروسيا التصويت في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، والتي تضع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في مواجهة مدرسة سابقة خرجت من الغموض لتقود أكبر تحد منذ سنوات ضد الرجل الذي وصفته واشنطن ذات مرة بأنه "آخر دكتاتوري أوروبا".

يكاد يكون من المؤكد أن يفوز "لوكاشينكو" البالغ من العمر 65 عامًا بولاية سادسة على التوالي، لكنه قد يواجه موجة جديدة من الاحتجاجات وسط الغضب من تعامله مع جائحة فيروس كورونا المستجد والاقتصاد وسجله في مجال حقوق الإنسان، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

قد تضر الحملة المستمرة ضد المعارضة بمحاولات "لوكاشينكو" لإصلاح العلاقات مع الغرب وسط توتر العلاقات مع الحليف التقليدي روسيا، التي حاولت الضغط على بيلاروسيا نحو اتحاد اقتصادي وسياسي أوثق.

"لوكاشينكو"، مدير مزرعة جماعية سوفييتي سابق، حكم منذ عام 1994.

يواجه "لوكاشينكو" منافسًا مفاجئًا في سفيتلانا تيخانوسكايا، مدرسة اللغة الإنجليزية السابقة التي دخلت السباق بعد أن سُجن زوجها، وهو مدون مناهض للحكومة كان ينوي الترشح.

اجتذبت مسيراتها بعض أكبر الحشود منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991. وتقول جماعات حقوق الإنسان، إن أكثر من 1300 شخص اعتقلوا في حملة قمع متسعة.

لم يحكم المراقبون الأجانب على الانتخابات على أنها حرة ونزيهة في بيلاروسيا لمدة ربع قرن. على الرغم من حظر لجنة الانتخابات على المعارضة إجراء فرز بديل للأصوات، حثت تيخانوسكايا أنصارها على مراقبة مراكز الاقتراع.

وقالت يوم السبت: "نحن في الأغلبية ولسنا بحاجة للدماء في شوارع المدينة. دعونا ندافع عن حقنا في الاختيار معًا".

يقول "لوكاشينكو"، الذي يصور نفسه على أنه ضامن للاستقرار، إن المحتجين المعارضين متعاونون مع مؤيدين أجانب، بما في ذلك مجموعة من 33 من المرتزقة الروس المشتبه بهم اعتقلوا في يوليو واتهموا بالتخطيط "لأعمال إرهابية".

وقال محللون، إن احتجازهم قد يستخدم كذريعة لشن حملة صارمة بعد التصويت.

أوضح "لوكاشينكو" بداهة أنه ينوي الاحتفاظ بسلطته بأي ثمن. وقال المحلل السياسي ألكسندر كلاسكوفسكي، يبقى السؤال: "ما هو الثمن؟".

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