الأهلي يحسم مصير الشيخ

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:03 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر تراجع عن فكرة التفريط في أحمد الشيخ جناح الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأعلن فايلر المدير الفني السويسري تمسكه باستمرار الشيخ ورفض فكرة رحيله على الرغم من وصول عرض قوي من جانب براميدز للفوز بخدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وطلب أحمد الشيخ من سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي في الساعات الماضية الرحيل عن المارد الأحمر والموافقة على عرض براميدز خصوصًا أنه سيحصل على عرض مادي مناسب.

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