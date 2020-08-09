الأهلي يحسم مصير الشيخ





كشفت تقارير صحفية أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر تراجع عن فكرة التفريط في أحمد الشيخ جناح الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن فايلر المدير الفني السويسري تمسكه باستمرار الشيخ ورفض فكرة رحيله على الرغم من وصول عرض قوي من جانب براميدز للفوز بخدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.