بوكيتينيو وإنزاجي مرشحان لخلافة ساري في يوفنتوس





ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة يوفنتوس الإيطالي تسعى لوضع خطة من أجل التعاقد مع مدير فني جديد في الصيف الحالي.

وأفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا وصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأنه أصبح من الصعب استمرار ماوريسيو ساري في منصب المدير الفني عقب خروج السيدة العجوز من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الشبكة الإيطالية والصحيفة الإيطالية أن إدارة يوفنتوس تواصلت مع ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام لمعرفة إذا كان مستعدًا للتحدي أم لا.

وأوضحت الشبكة الإيطالية والصحيفة الإيطالية أن بوكيتينو حر الآن بدون نادي كما أنه اشتهر بحلمه لتدريب يوفنتوس لأن عائلته في الأرجنتين لها جذور في منطقة تورينو.

ونوهت الشبكة الإيطالية والصحيفة الإيطالية أن الإيطالي سيموني إنزاجي أيضًا دخل ضمن حسابات يوفنتوس لكن من الصعب أن يرحل عن لاتسيو عقب التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.