كلوب يوضح الاحتفال الذي لا ينساه لمحمد صلاح

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي


أوضح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الإحتفال الذي ينسى بالنسبة له، لنجم الفريق، المصري محمد صلاح.

وقاد كلوب فريق ليفربول لملامسة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي غاب عن الفريق لمدة 30 عاماً.

وقال كلوب في تصريحات لقناة ليفربول الرسمية: "انه لشعور مختلف بالفوز مع بطولة في فريق مثل ليفربول".
وتابع: "طالبت من اللاعبين ألا يستسلموا، فعلنا أشساء لا تصدق هذا الموسم، وفي النهاية حققنا هدفنا".


وواصل: "لن أنسى أهدفنا الثلاث في مانشستر سيتي في الدور الأول، وكذلك مباراة مانشستر يونايتد".
وأتم: "أعجبني احتفال هدف صلاح في اليونايتد بعد تمريرة أليسون، حيث احتفلا سوياً بعد إحراز الهدف".

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