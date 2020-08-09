تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:47 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
حسم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني بلنادي الأهلي، الوضع المستقبلي لجناح أيمن الفريق أحمد الشيخ، بعد تلقيه أكثر من عرض في الفترة الأخيرة.




وتمسكه السويسري بالشيخ، في ظل تألق اللاعب، بجانب ما يقدم من مستويات طيبة خلال فترة الإعداد لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز، وينوي الاعتماد عليه بشكل أساسي في المباريات المقبلة.



وتلقي للشيخ الكثير من العروض خلال الفترة القصيرة الماضية، ورحب اللاعب بمغادرة القلعة الحمراء تاركا القرار الأول والأخير للمدير الفني، وهو ما صرح به عقب ودية سموحة استعدادا لعودة الدوري.



ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بفارق 18 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك.

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