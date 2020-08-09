البابا فرنسيس يصدر قرارا بتعيين النساء في منصب غير مسبوق بالفاتيكان

أصدر قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قرارا جديدا بتعيين ست نساء في مناصب غير مسبوقة بالفاتيكان.





وعين الحبر الأعظم، النساء في مجلس الاقتصاد، الذي شكله البابا فرنسيس عام 2014، ويكون عادة مؤلفا من الرجال، ولكن جميع النساء الست المعينات أوروبيات ولديهن مستويات عالية من الخبرة في الأعمال المصرفية والتمويل وإدارة الأصول والقانون الدولي.





ويختص هذا المجلس بمحاولة لإصلاح الشؤون المالية وتخفيف سلسلة من الفضائح المالية التي واجهها الفاتيكان في الماضي.





وجاءت أسماء النساء المعينات كالآتي: وزيرة العمل السابقة روث كيلي وأمينة الخزانة السابقة للأمير تشارلز ليزلي فيرار، وكلتاهما من المملكة المتحدة، وشارلوت كريوتر-كيرشوف وماريجا كولاك، وكلاهما من ألمانيا، وماريا كونسبسيون أوساكار جارايكوتشي وإيفا كاستيلو سانز، وكلتاهما من إسبانيا، أما الشخص العادي الوحيد في المجلس هو ألبرتو مينالي، المدير السابق لشركة تأمين إيطالية.



