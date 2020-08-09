البابا فرنسيس يصدر قرارا بتعيين النساء في منصب غير مسبوق بالفاتيكان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:45 ص
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
الفجر
أصدر قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قرارا جديدا بتعيين ست نساء في مناصب غير مسبوقة بالفاتيكان.

وعين الحبر الأعظم، النساء في مجلس الاقتصاد، الذي شكله البابا فرنسيس عام 2014، ويكون عادة مؤلفا من الرجال، ولكن جميع النساء الست المعينات أوروبيات ولديهن مستويات عالية من الخبرة في الأعمال المصرفية والتمويل وإدارة الأصول والقانون الدولي.

ويختص هذا المجلس بمحاولة لإصلاح الشؤون المالية وتخفيف سلسلة من الفضائح المالية التي واجهها الفاتيكان في الماضي.

وجاءت أسماء النساء المعينات كالآتي: وزيرة العمل السابقة روث كيلي وأمينة الخزانة السابقة للأمير تشارلز ليزلي فيرار، وكلتاهما من المملكة المتحدة، وشارلوت كريوتر-كيرشوف وماريجا كولاك، وكلاهما من ألمانيا، وماريا كونسبسيون أوساكار جارايكوتشي وإيفا كاستيلو سانز، وكلتاهما من إسبانيا، أما الشخص العادي الوحيد في المجلس هو ألبرتو مينالي، المدير السابق لشركة تأمين إيطالية.

من جانبه، كشف مراسل الفاتيكان بالصحيفة الكاثوليكية الوطنية، جوشوا ماكلوي، أن هذه التعيينات حصة كبيرة جدًا للنساء، ومن الواضح أنها مجموعة رفيعة المستوى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تعيين النساء بوابة الفجر الفجر الفاتيكان البابا فرنسيس

أخبار تهمك

غيابات مؤثرة في صفوف الأهلي قبل مواجهة إنبي بالدوري

منذ 39 دقيقة

كارتيرون يستقر على رحيل ثلاثي الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

بقرار من فايلر.. استبعاد صالح جمعة من تقسيمة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار فوري قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 11 ساعة

إثيوبيا تواصل تعنتها: الضغوط الأمريكية لن توقف بناء سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

طلب مفاجئ من نجم بيراميدز لإدارة الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

راموس يُعلق على خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 18 ساعة

هل يجوز للمسلمين التوسل بالعذراء؟ علي جمعة يرد

منذ أقل من ساعة

تصريح غريب من كيكي سيتين بعد الصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ 35 دقيقة

تعليق قائد الأهلي على تصريحات فاروق جعفر

منذ 41 دقيقة

موليكا يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تعيين باولو روفيني رئيسا جديدا لدائرة التواصل بالفاتيكان

بابا الفاتيكان يزور أيرلندا وسط فضائح جنسية تضرب الكنيسة الكاثوليكية

مسؤول سابق بالفاتيكان يطالب البابا بالاستقالة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في سينودس الشباب بالفاتيكان

البابا فرنسيس يلتقي الرئيس الكوري

مايو المقبل.. البابا فرنسيس يزور بلغاريا ومقدونيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

تصريح غريب من كيكي سيتين بعد الصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

07:43 ص

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

02:30 م

تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

07:47 ص

هل يجوز للمسلمين التوسل بالعذراء؟ علي جمعة يرد

07:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا