غيابات مؤثرة في صفوف الأهلي قبل مواجهة إنبي بالدوري

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:39 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



تتجه أنظار عشاق القلعة الحمراء صوب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وإنبي، بعد التوقف الذي دام لشهور عدة، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويلاقي الأهلي منافسه إنبي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت دبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز المؤجلة، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وكان توقف النشاط الرياضي في مصر منذ شهر مارس الماضي، وتم استئنافه يوم الخميس الماضي الموافق السادس من أغسطس، عندما التقى الزمالك بمنافسه المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر المؤجلة، والتي حسمها الفريق الأبيض بهدف دون رد.

وكان أعلن رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لملاقاة إنبي، والتي تألفت من 20 لاعبا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي :

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وعلي معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي "أفشة"، ووليد سليمان، وجونيور أجايي، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد فخري، ومروان محسن، وأليو بادجي.

بينما يغيب عن صفوف الأهلي 8 أسماء، والذي يأتي في مقدمتهم رمضان صبحي، إضافة إلى محمود عبدالمنعم كهربا، وحسام عاشور، وحسين الشحات، ومحمد محمود، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة.

يغيب رمضان صبحي بعدما تم استدعائه بشكل رسمي من ناديه هدرسفيلد الإنجليزي، من أجل العودة إلى إنجلترا والانتظام في التدريبات يوم الإثنين المقبل، لانتهاء مدة إعارته، وعدم الوصول إلى حل مع الأهلي بشأن شراء عقده بشكل نهائي.

بينما يغيب كهربا بسبب عقوبة الإيقاف لمدة 10 مباريات، التي تلقاها على خلفية مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات فبراير الماضي.

فيما يغيب قائد الأهلي حسام عاشور، بعدما رفض الأحمر تجديد عقده وانتهاء علاقته بالقلعة الحمراء نهائيا، إضافة إلى حسين الشحات، الذي أجرى عملية الفتاق خلال الفترة الماضية.

كما يغيب محمد محمود العائد مؤخرا من إصابة الرباط الصليبي، لعدم جاهزيته بشكل كامل، فضلاً عن ياسر إبراهيم، بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وفي الأخير رامي ربيعة بداعي الإيقاف.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 34 نقطة.


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