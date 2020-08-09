المقاصة يوضح موقفه.. هل طلب تأجيل مواجهة أسوان بعد إصابة لاعبيه بالكورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:27 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


كشف وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، موقف النادي الفيومي من طلب تأجيل لقاء أسوان بعد ظهور 3 حالات في النادي قبل اللقاء ب24 ساعة.


وأكد وليد هويدي في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: ": "لم نطلب تأجيل المباراة نهائيا وهناك باقي اللاعبين بحالة جيدة والدوري مستمر ولم نفكر في التأجيل".

وأخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادي المقاصة بوجود ٣ حالات مصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق، وذلك بناء على نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريق استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها غدا الأحد. 

وتعود الحالات المصابة في صفوف الفريق للثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد، بجانب الدكتور أمين رفعت طبيب الفريق. 

وفور وصول خطاب اتحاد الكرة غادر الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد بجانب طبيب الفريق المعسكر المغلق المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة أسوان، واستدعى إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة الثنائي خالد أوتشو وأودو موسيس لمعسكر الفريق بدلا من الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد. 

ويستعد فريق المقاصة لمواجهة أسوان في الخامسة مساء غد الأحد باستاد المقاولون العرب في إطار الجولة الثامنة عشرة للدوري.

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