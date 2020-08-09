موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:24 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



يلتقي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مع لايبزيج الألماني يوم الخميس المقبل 13 أغسطس، وذلك في اللقاء الذي سيقام في لشبونة ضمن منافسات دور الربع نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا. 

ويسعى الفريقان للتأهل إلى دور النصف نهائي، حيث لم يحقق كلا الناديين البطولة من قبل عبر تاريخها.

ويواجه الفائز من تلك المواجهة الفائز من فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وأتالانتا الإيطالي في دور النصف نهائي من البطولة الأوروبية لنسخة 2019/2020.

وكان قد فجر فريق لايبزيج مفاجأة من العيار الثقيل بعد الاطاحة بفريق توتنهام هوتسبير وصيف النسخة الماضية من دور الربع نهائي والفوز عليه ذهابا وإيابا. 

بينما نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز على ليفربول حامل اللقب أيضا ذهابا وإيابا بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

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