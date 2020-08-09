موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري













يلتقي النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر مع متافسه فريق إنبي اليوم الأحد 9 اغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وسوف تقام المباراة بين النادي الاهلي وفريق انبي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وتعد تلك المباراة هى الأولى بالنسبة للفريقين بشكل رسمي بعد توقف النشاط الرياضي خلال شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.



