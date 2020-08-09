"صحة الدقهلية" تكشف عن نشاط المستشفيات العامة خلال النصف الأول من 2020

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:22 ص
سعد مكي
سعد مكي
محمد كشك
كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية عن نشاط المستشفيات العامة والمركزية والنوعية خلال النصف الأول من عام 2020.

وأشار "مكي"، إلى الكشف على أكثر من 2 مليون مواطن بالعيادات الخارجية، وأقسام الاستقبال والطوارئ، حيث بلغ عدد مرضى الدخول 80 الف مريض بالأقسام الداخلية بالمستشفيات.

وأوضح، أن عدد الأطفال المبتسرين بالحضانات بلغ 6 آلاف طفل، وتم اجراء 111 ألف عملية ما بين كبري وصغري وذات مهاره وطوارئ، وإجراء مناظير تشخيصية وعلاجية لعدد 1500 حالة.

وتابع وكيل صحة الدقهلية، أنه تم عمل اشعة عادية لـ170 ألف حالة، وعمل أشعة موجات فوق صوتية لـ50 ألف حالة، وعمل أشعة مقطعية لـ25 ألف حالة، وعمل أشعة رنين مغناطيسي لـ900 حالة.

وقال وكيل صحة الدقهلية، أنه تم عمل أشعة ماموجرام لـ500 حالة، وعمل أشعة دوبلر لـ2000 حالة، وإجراء 37 ألف جلسة غسيل كلوى لـ500 مريض، وإجراء 70 ألف جلسة علاج طبيعي لـ14 ألف حالة.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، سلبية التحاليل التي أجرتها معامل مديرية الصحة بالدقهلية وسجلت صفر حالات ايجابيه جديده بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19بالمحافظة على مدار يومين متتاليين.

وأكد "مكى" أن معامل الفيروسات بمستشفى المنصورة الدولي، قامت بإجراء وفحص التحاليل الواردة اليها من مستشفيات الدقهلية على مدار يومي الجمعة والسبت، وللمرة الأولى منذ بدء تحاليل كورونا تسجل المعامل سلبية جميع التحاليل الواردة إليها ولم يظهر بها أي حالات إيجابية جديدة.

وطالب "مكى" المواطنين بالمحافظة على هذه المكتسبات وما وصلنا اليه من انحصار للوباء، مشدد على الإلزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة.

وتابع: نوهنا سابقا ان فيروس كورونا لم ينتهى بعد ولا بد من ارتداء الماسك والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، نسأل الله أن يرفع عنا البلاء والوباء ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

وقدم "مكى" الشكر للأطقم الطبية والأطباء والعاملين بالحق الطبي على ما قدموه وما يبذلونه من جهود من أجل راحة المرضى وتعافيهم.

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