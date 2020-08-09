5 طرق كرمت بها الدولة والمصريون طبيب الغلابة.. تعرف عليها

ضرب الدكتور محمد مشالي، طبيب الغلابة الراحل عن عالمنا، مثالًا ونموذجًا واضحًا على الطبيب الإنسان الرحيم المتفاني في خدمة البشرية والفقراء وتخفيف معاناتهم وآلامهم بكل تضحية وفداء وإخلاص والعمل المتواصل ليلًا ونهارًا، واستغنائه عن الإجازات فاستحق عن جدارة تكريم الدولة له وتكريم المواطنين له تخليدًا لذكراه، ولعمله الجليل الذي يدوم ولا يموت بوفاته، وليكن قدوة تحتذي به الأجيال الحالية والقادمة حتى تنتهج نهجه وتصير مثالًا للرحمة مثله.





وتستعرض بوابة "الفجر" كيف كرمت الدولة طبيب الغلابة بعد وفاته في السطور التالية:





1- إطلاق اسمه على ثاني أكبر ميدان في مدينة الشروق:

أطلق رئيس جهاز مدينة الشروق المهندس عبدالرؤوف الغيطي اسم الدكتور محمد مشالي، على ثاني أكبر ميدان في المدينة وهو "ميدان الشباب سابقًا"، وجاء هذا تخليدا وتقديرا لإنسانية الطبيب الراحل في التعامل مع المرضى محدودي الدخل.





2- وجه "طبيب الغلابة" يظهر على محولات الكهرباء بالسويس:

ورسم مواطنون في محافظة السويس وهم من سكان مدينة المستشار عدلي منصور، صور الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة" الراحل على محولات الكهرباء في المدينة.





كما رسم السكان الصور على المحولات من خلال تبرع بعضهم بالتكاليف المادية، معبرين عن الاعتزاز بشخصية الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة.





وصرح محمد علي، أحد السكان بالمدينة قائلًا، إن شخصية طبيب الغلابة مثال نفتخر به وبما قدمه، ورسم شخصيته لتعليم الأطفال في المدينة ضرورة أن يكون الطبيب الراحل قدوة لهم".





وتابع: "إننا جميعا بالمدينة سعداء بوجود رسوم للشخصية الرائعة داخل المدينة، والجميع تجاوب بكل حب في مدينة عدلي منصور".





وقال علي جابر، أحد السكان، "إن من قام برسم الشخصية على صناديق المحولات الكهربائية فنان من جيراننا بمدينة أحمد زويل وهو صلاح قطب، والجميع هنا سعداء بهذا الجهد".





وأكد السكان، مواصلتهم في رسم بعض الشخصيات المصرية في كل مكان بالمدينة حتى تصبح قدوة للأجيال الجديدة يحتذوا بها.





3- إطلاق اسم طبيب الغلابة على الوحدة الصحية بمسقط رأسه في البحيرة:

أطلق محافظ البحيرة هشام آمنة اسم طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي ، على الوحدة الصحية بقرية ظهر التمساح مسقط رأسه والتي تم دفن جثمانه الطاهر بها بناء على وصيته لأبنائه وهذا تکريما وتخليدا لذكراه.





4- مرتضى منصور: افتتاح مسجد طبيب الغلابة شعبيا ورسميا:

صرح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيتم افتتاح مسجد الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة" شعبيًا ورسميًا يومي الجمعة والسبت تقديرًا وتكريمًا على جهده وتفانيه في خدمة الفقراء.





5- جدارية الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة" تزين محطة قطار أبوزعبل:

زين شابان في محافظة القليوبية محطة قطار أبو زعبل بمدينة الخانكة، بصورة الطبيب الراحل محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، ووضع بجانبها عبارة "يصبح الإنسان عظيمًا بالقدر الذي يعمل فيه من أجل رعاية أخيه الإنسان".



