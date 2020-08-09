بهذه الطريقة.. رانيا يوسف تروج لـ"ممكلة إبليس2"

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:20 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مشهدًا لها من مسلسل مملكة إبليس من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عبر خاصية "الأستوري"

وكتبت رانيا معلقة على المشهد : "مملكة إبليس الجزء الثاني، يعرض من الأحد إلى الخميس على شاهد vip" .

يعتمد مسلسل مملكة إبليس على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية.

يذكر أن المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.

بهذه الطريقة.. رانيا يوسف تروج لـ"ممكلة إبليس2"
بهذه الطريقة.. رانيا يوسف تروج لـ"ممكلة إبليس2"

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