أروى جودة تدعو لبيروت وتستعيد ذكرياتها بها

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:13 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


نشرت الفنانة أروى جودة، صورة جديدو لها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت الصورة في أحد الفنادق ببيروت، حيث كانت تستعيد ذكرياتها في بيروت بعد الانفجار الذي حدث بها.

وعلقت أروى على الصورة قائلة : "هيدي من بلكون الفندق الي احترق كل شيء حوله يارب ترجع بيروت مثل ماكانت و أحلى".

يذكر أن عدد كبير من الشعب اللبناني قامو بمظاهرات أمس تحت شعار "يوم الحساب" واتخذو وزارة الخارجية مقرا لاحتجاجاتهم.

وشدّد الجيش اللبناني على ضرورة سلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق، وأطلقت قوات الجيش الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في لبنان الذين يحاولون الوصول لمحيط البرلمان.

وكان الصليب الأحمر اللبناني أكد أنه تم نقل 14 جريحا للمستشفيات ومعالجة 44 ميدانيا خلال احتجاجات وسط بيروت.

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