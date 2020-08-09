قبل بدء التصويت.. ما هي الحالات التي تتسبب في إسقاط عضوية مجلس الشيوخ؟

من المقرر أن تبدأ انتخابات مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 أغسطس 2020، وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 طرق لكي يستعلم الناخبين عن لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية، بالإضافة إلى رقم الناخب في الكشوف الانتخابية.





وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن أي ناخب يستطيع الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية عن طريق الآتي:

1- موقع الهيئة الرسمي عبر هذا اللينك: www.elections.eg ثم إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقمًا.





2-إرسال رسالة قصيرة تشتمل على الرقم القومي على هاتف رقم 5151.





3- الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.





ويمكنك معرفة اللجنة الانتخابية عبر هذا اللينك: https:www.elections.eg9-english.





انطلاق عملية التصويت في الخارج

وقد انطلقت صباح اليوم الأحد في تمام التاسعة صباحا بتوقيت كوالالمبو، عاصمة ماليزيا، الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، عملية التصويت المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ، من خلال البريد ومن المقرر انتهاء عملية التصويت في تمام التاسعة مساء بتوقيت كوالالمبو المحلي.





ومن المقرر أن مواصلة عملية التصويت في الانتخابات، بمجلس الشيوخ 2020، للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج يومي 9 و10 أغسطس، طبقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس الشيوخ.





على أن تبدأ إجراءات تصويت المصريين بالخارج بالبريد عن طريق دخول الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال هذا اللينك: Www.elections.eg ثم اختيار أيقونة تصويت الخارج لكي يتم توجيه الناخب إلى الخطوة التي بعدها، وهى ظهور مربع كودي، الذي يدون الناخب فيه رقم الكود السرى الذى حصل عليه سابقًا خلال تسجيل بياناته على الموقع في الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضي لأنه ممنوع لأى ناخب أن يقوم بالاقتراع بالبريد ما لم يكن مسجل لبياناته.





وتستعرض بوابة " الفجر" مواعيد ترتيب التصويت باللجان للمصريين بالخارج في بعض الدول:





1- نيوزيلندا 11 بتوقيت القاهرة.





2- أستراليا 12 بتوقيت القاهرة.





3- طوكيو عاصمة اليابان 2 صباحا بتوقيت القاهرة.





4- سول عاصمة كورويا الجنوبية 2 صباحا بتوقيت القاهرة.





5- بكين الساعة 3:30 صباحا بتوقيت القاهرة.





6- شنجهاي الساعة 3:30 صباحا بتوقيت القاهرة.





7- السفارة المصرية بالعاصمة الماليزية كوالالمبو 3 صباحا.





8- ميانمار 5 صباحا.





9- تايلاند 5 صباحا.





10- فيتنام 5 صباحا.





حالات سقوط العضوية

وترصد بوابة "الفجر" الحالات التي تتسبب في إسقاط عضوية مجلس الشيوخ، بقرار من المجلس نفسه أو مجلس النواب في الحالات الآتية:





فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا وذلك في الحالتين التاليتين:

1- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.