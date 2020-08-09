سوازن نجم الدين توجه رسالة لحسين الجسمي بعد حملة الهجوم عليه

وجاء الهجوم على الجسمي، في أعقاب تغريدة أطلقها في حب لبنان، قبل يومين من وقوع الانفجار بالعاصمة اللبنانية بيروت، والذي أسفر عن وفاة حوالي ١٠٠ فرد وإصابة ما يقرب من ٥ آلاف مُصاب،



وكتبت سوزان نجم الدين : "حسين الجسمى كلنا نحبك .. ومن أساؤوا لك أساؤوا لأنفسهم وانت أكبر من كل تلك المهاترات".



وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة سوازن نجم الدين، مسلسل "ابن الأصول" مع النجم حمادة هلال، والذي تم عرضه في دارما رمضان 2019.