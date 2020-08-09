زيدان يقرر الاستغناء عن جاريث بيل

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:52 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
قرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني الاستغناء على اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وجاء قرار زيدان بعد أن رفض بيل الإنضمام لقائمة النادى الملكي لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلي مباراة الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

يذكر أن نادى ريال مدريد قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد نادى مانشستر سيتي الإنجليزي بعد الخسارة ذهابا وإيابا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وكان بيل كنت عبر عن عدم رغبته فى الإستمرار بصفوف نادى ريال مدريد الإسباني بعد الخروج من حسابات المدرب الفرنسي زيدان هذا الموسم حيث يريد العودة مرة أخري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

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